清華成立人工智能國際治理研究院　傅瑩任名譽院長

內地傳媒周五（26日）報道，北京清華大學人工智能國際治理研究院成立會議周三（24日）在清華大學主樓舉行。全國人大外事委員會副主任委員、清華大學社科學院教授傅瑩，獲任為研究院名譽院長，她在會上致辭時指出，中國作為人工智能技術和應用發展較快的國家，不能缺席國際社會在人工智能治理和規則方面的討論。

清華大學副校長楊斌、工業和信息化部科技司副司長王衞明，外交部國際經濟司參贊呂進和傅瑩等人在會議上致辭。傅瑩表示，人工智能及其治理是具挑戰的全新領域，人工智能國際治理研究院以清華大學作為主要平台，整合國內相關研究力量，按照產學研相結合方式，是一個理工技術領域的「硬科學」與人文戰略領域的「軟科學」結合的新型研究機構，將成為中國參與人工智能國際治理的中堅力量。

公開資料顯示，現年67歲的傅瑩為內蒙古通遼人。1973年進入北京外國語學院英語系學習，1978年從事外交工作後，曾為國家領導人做過翻譯，陪同領導人出訪、參加重要會議等。傅瑩曾任中國駐菲律賓、澳洲、英國大使、外交部副部長，全國人大外事委員會主任委員等，更是全國人大首位女發言人。至2018年10月，傅瑩受聘清華大學兼職教授、國際關係研究院名譽院長。