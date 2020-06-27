港版國安法︰美國限制損香港自治中共官員入境　華斥做法錯誤

中國政府在香港推「港版國安法」引起國際社會反彈，美國國務卿蓬佩奧當地周五（26日）宣布，由於北京政府持續削弱香港人權和基本自由，因此將對有份參與的中共官員實施簽證限制，其家屬亦可能受影響。中國駐美大使館發聲明，表示堅決反對美方的錯誤做法，中方將採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。官媒總編輯則在Twitter發文稱美國新冠肺炎疫情嚴重，沒人想去美國。

美國國務院的聲明指︰「總統特朗普承諾會懲罰打壓香港自由的中共官員，今天我們採取行動。」聲明批評北京政府向特區政府施壓，拘捕支持民主的人士，持續削弱香港的人權和基本自由。

被視為直接負責或有份參與削弱香港高度自治或違反人權的現任或前任中共官員，將不能進入美國，或會受到入境限制；他們的家人亦可能會受到同樣的簽證限制。聲明中未有點名針對哪些官員，而彭博社則引述華府消息指，受制裁的中共官員人數是「單位數」。

美國批評中國政府最近推出港版國安法，是違反1984年的《中英聯合聲明》中，給予回歸後香港高度自治的承諾。美方再次促請中方實踐聲明中對香港的承諾。

中國駐美大使館的聲明強調，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，又指國家安全立法是中央權力與責任，亦是國際通行實踐，立法針對極少數嚴重危害國家安全的行為及活動。

聲明又指，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法與基本法，不是《中英聯合聲明》。隨着香港回歸，《中英聯合聲明》中規定與英方有關的權利與義務，都已經全部履行完畢，美方無任何法律依據，亦無任何資格援引《中英聯合聲明》，對香港事務說三道四。

官媒總編輯胡錫進同日在貼文上嘲蓬佩奧「太逗了」、「別自作多情了」，指美國現時是疫情最嚴重的國家，「留着你們的簽證給香港的黎智英和黃之鋒吧，看他們還敢不敢去」。