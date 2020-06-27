台2淫窟兩度被查　警拘19名外籍賣淫女

台灣台北市警方上月底前往萬華區2民宅查獲應召站，拘捕負責人及員工4名、14名外籍賣淫女子，詢後依法送辦；未料，該應召站日前竟再度營業，警方周五（26日）再度拘捕2名負責人、1名員工及5名外籍賣淫女子，目前正追查應召站幕後不法集團。

涉事的2民宅位於康定路250巷及278巷，警方先在上月27日晚搜索，查獲的14名外籍賣淫女子包括2名老撾籍、12名泰國籍，皆以觀光名義入台。賣淫女以15分鐘1500元（新台幣，下同，約400港元）做「全套」性交服務，業者從中收取500元（約133港元），一人每晚最多可接待10名客人。

未料不出一個月，兩處應召站再度開張，警方周五凌晨再前往上述地點，卻發現業者為規避查緝，加裝多道鐵門阻擋警方進入。警方終以鐵錘等工具破門入內搜索。除了負責人及員工外，警方現場再度查獲2名嫖客及5名外籍賣淫女子，分別為4名泰國籍及1名老撾籍。5人皆以觀光簽證入台，有3人屬逾期停居留，另2人因新冠疫情緣故而自動延期。

警方詢後依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌將上述等人送辦，而外籍女子解送移民署專勤隊辦理收容遣返。警方表示，後續將持續動員警力，打擊不法色情行業，清查幕後不法集團。