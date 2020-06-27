新冠肺炎：新發地傳播鏈基本阻斷　疫情處於平穩期過渡

自本月11日起，北京已累計有297宗新冠肺炎本地個案。國家衞健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衞生首席專家吳浩指，目前北京疫情處於平穩期的過渡，以新發地市場為傳播途徑的疫情傳播鏈已基本阻斷，與第一代病例密切接觸者需再觀察到7月初。

吳浩表示，發病患者絕大多數在控制範圍之內，確診病例及無徵狀感染者的人數近日不斷下降。疫情管控及數據顯示，以新發地市場為傳播途徑的疫情傳播鏈基本阻斷，第一代病例的密切接觸者正進行快速隔離和篩查，相關人士需再觀察14天，當中有人或會在未來兩周內發病，認為這兩周是新發地市場傳播鏈病例的「掃尾期」。

針對第二波疫情會在今年秋冬捲土重來，他解釋，秋冬季天氣陰冷，病毒存活時間較長，市民聚集亦會傳染病毒。另秋冬季是呼吸道疾病的高發季節，流感、普通感冒等可能造成交叉傳染，提醒市民在人群密集場所要戴上口罩，並建議有關部門在秋冬季考慮為易感染人群接種流感疫苗、肺炎疫苗。他指出，重點人群已全部完成應檢盡檢，檢測人群正在擴大；若低風險人士不出差，沒有其他需求且沒有任何徵狀，建議可延遲檢測。