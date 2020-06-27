暴雨致1374萬人受災81死亡失蹤　損失278億人民幣

內地受持續暴雨影響，截至周五（26日）共26個省區市受洪澇災害，災民多達1374萬人，其中81人死亡或失蹤，緊急轉移安置74.4萬人次；另有逾萬間房屋倒塌，直接經濟損失278億元（人民幣，下同，約308億港元）。中央氣象台周六（27日）指，由周六至下周二（30日）江蘇、浙江等地有暴雨，局部地區有大暴雨至特大暴雨，降雨量為100至280毫米。湖北宜昌同日發布紅色暴雨警報，學校停課，企業停工。

湖北宜昌西陵區、長陽東部周六上午約10時出現60毫米以上降雨，預計未來3小時仍有40至60毫米降雨。當地氣象部門表示，需防範水浸、山泥傾瀉、洪水等風險，停課停業。武漢氣象台周五發布紅雨警報和雷電黃色預警，覆蓋武漢13個區，局部地區3小時內出現80至100毫米降雨。

四川成都周五發布藍色暴雨警報，青城後山景區、邛崍天台山景區暫停開放，都江堰虹口漂流景區暫停漂流項目，遊客可在購票網站辦理退票。而江西萍鄉、吉安多地水位上漲，部分地區近日爆發洪水，橋樑、道路被沖毀，數百人被困，消防員用繩索渡水救出被困者。

暴雨過後，江西萍鄉山口岩水庫開閘洩洪，魚群隨之被沖出，民眾在岸邊撈起大魚，多條魚放在地上，排列整齊，場面壯觀。有居民將半個人身長的兩條大魚吊起，用棍子擔在肩上帶走，他指出：「魚都被浪沖暈了，很容易捉，很多大魚的重量可達到35到40公斤。」

另外，國家應急管理部周六發布通知稱，要求各地應急管理部門，引導社會應急力量參與防汛抗旱工作。國家防總、應急管理部近日表示，各部門需對長江、淮河流域進行防汛抗旱檢查，兩次啟動防汛防颱風4級應急響應，派出3個應急工作組赴重災區協助，財務部將安排2.6億元（約2.9億港元）資金協助救災工作。