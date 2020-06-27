美媒指崔天凱涉助「千人計劃」　華使館否認

美媒近日報道稱，聯邦調查局（FBI）去年向聯邦法院提交一份書面陳述書，內容暗示中國駐美大使崔天凱和另一名駐紐約外交人員，為中國招攬科學人才的「千人計劃」在美國秘密協助招募科學家赴華。中國大使館隨後否認上述指控。

美國新聞網站《Daily Beast》報道指，FBI去年9月接獲情報，得知康涅狄格州一名科學家試圖招募分子遺傳學家和幹細胞研究人員，到中國大學或研究室工作，企圖將美研究機構在上述領域的成果交給中國。該科學家2017年10月起曾赴華近一年，疑涉「千人計劃」。

報道指，崔天凱和另一名駐紐約外交人員，擬與訪美的中國官員出席波士頓的科學界盛會招募人才，該科學家亦有出席，據悉其行程獲中國政府贊助。《華盛頓觀察家》則指，該科學家目前在中國南方醫科大學工作，與事發時任職耶魯大學的時間重疊。

但FBI的陳述書中，「中國」一詞幾乎全被刪除，也未有點名崔天凱、上述科學家、耶魯大學或「千人計劃」。中國駐美大使館發言人回應傳媒查詢時，否認駐美外交官協助招募科學家的說法，批評相關指控是惡意捏造。