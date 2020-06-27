瑞典智庫指中國增30枚核彈頭　在內陸省份試爆

圖為可攜帶核彈頭的東風5B洲際導彈。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）近日發表最新報告稱，中國目前有320枚核彈頭儲存在武器庫內，過去一年至少增加30枚。該報告引述軍事觀察人士指，中國仍在新疆、四川、青海及內蒙古封閉地區進行試爆。中方暫未回應。

報告指，中國、美國、俄羅斯和英國等國家今年初估計共有1.34萬枚核彈頭，其中美佔5800枚、俄羅斯6370枚等。報告指出，中國和印度不斷擴大核武規模，中方去年軍費支出達到2610億美元（逾2萬億港元），較前年增長5.1%；印度則為711億美元（約5546億港元），增長6.8%。

SIPRI認為，中國正悄悄地擴展其武器庫，把核彈頭藏於內陸多省；又指無法判斷中方意圖，其不受限制的武器庫將威脅各國，人工智能的發展亦助長核風險。報告指，中國正處於核武庫現代化的重大時期，具備新的陸基、海基導彈與空基核武能力，「證明中國已是世界上最大的武器生產國之一」。

中國全國人大常委會早前召開會議後，通過加入聯合國《武器貿易條約》的決定。但報告指出，中方目前仍未簽署同類的國際規範，並多次拒絕美國提出的核裁減談判。