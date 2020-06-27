警方銷毀近18噸毒品　今年破案3944宗繳毒約10噸

周五（26日）是國際禁毒日，內媒周六（27日）報道稱，雲南昭通、文山、德宏、西雙版納等地先後銷毀早前繳獲的毒品，共17.9噸。省公安廳周五表示，今年共破獲3944宗毒品違法犯罪案件，繳獲9.83噸毒品和764.63噸製毒物品。中國去年與老撾、緬甸、泰國和越南邊境聯手，進行27次聯合掃毒專項行動，在境外逮捕372名販運毒品及吸毒人士，繳獲1.7噸毒品。

省公安廳公布數據顯示，全省去年繳獲31.4噸毒品和2976.9噸製毒物品，佔內地全年繳毒總數的48%。省公安機關近年利用網絡大數據調查涉毒案件，破獲、逮捕、繳毒數量佔涉毒案件總數的三分之一。其中省內檢獲1.67噸利用物流寄遞販運的毒品，同比上升75.8%。

昭通警方周二（23日）集中銷毀676公斤各類毒品；德宏州銷毀逾4.5噸海洛英、冰毒、鴉片等各類毒品。文山警方周三（24日）共銷毀659公斤毒品；臨滄市銷毀逾7.2噸冰毒、海洛英和大麻；西雙版納銷毀4.9噸各類毒品。上述毒品通過高溫焚燒的方式，進行無害處理，另在運輸、清點等環節上，由有關部門全程監督。