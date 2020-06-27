漁船凌晨沉沒5人落水　2獲救3失蹤

內地自然資源部南海局周六（27日）通報，海南儋州籍漁船「瓊儋漁31209」，周三（24日）凌晨在昌江縣昌化港以北10海里處沉沒，船上5名漁民落水。省海上搜救中心及省應急管理廳接報後派員搜救，至今僅救起2名漁民，仍有3人下落不明，搜救工作仍在進行。

據通報，南海預報中心當天下午4時許，接到省海上搜救中心通知該漁船遇險時間和位置，搜救人員遂根據信息，對落水人員的漂移路徑進行預測。相關救援單位根據手機定位、南海預報中心估計的漂移路徑、氣象海況預測，及現場海況制訂搜救方案，派出20多艘船舶進行全力搜救。

在初次搜救未果後，南海預報中心周四（25日）下午1時許，按海南省海上搜救中心要求，進行第二次漂移路徑預測，並通知救援人員調整方案，鎖定搜救目標方位。當天下午4時許，救援人員在預測的漂移路徑上，成功救起2名落水漁民。

應海南省海上搜救中心要求，南海預報中心根據漁民獲救的時間和位置又進行2次漂移預測，為其他3名失聯漁民的搜救工作提供參考依據。目前，救援人員仍在現場搜救其餘落水漁民。