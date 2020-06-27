女醫生當街助昏迷者後轉身即走　謙虛稱談不上施救

上海一名單車騎行者，上周五（26日）晚突然摔倒並陷入深度昏迷，連牙齒亦撞掉致口內不斷流出鮮血。就在眾人心急如焚之際，瑞金醫院80後醫生宗雅萍站了出來，經過一番協助終令傷者醒了過來。宗女之後消失在眾人視線，事後她向內媒表示自己談不上是施救，十分謙虛。

事發於當晚約10時20分的陸家嘴濱江道，宗雅萍透露，當日她去騎車，剛好遇到撞了護欄後倒地的傷者。據了解，當時酒店保安和周圍的熱心民眾都有施以援手，但不果，宗女遂上前檢查。

當時傷者沒有反應，但呼吸脈搏保持正常，兩側瞳孔對光反射正常，雖然口鼻有明顯淤血，但呼吸道通暢。據悉傷者事前有喝酒，由於呼之不應，宗女當時沒有搬動他。直到幾分鐘後，傷者終於對呼聲起反應，並可自主翻身。而救護車到達後，宗女簡單交代了情況便轉身離去。

面對宗女行為，網民紛紛投以稱讚，「以前只在新聞和電視劇看到過，今天居然親歷醫生救人後消失的事」。對此宗女向內媒謙虛坦言，自己其實只是幫忙看一下傷者的情況，再告訴家屬，並緩解他們焦急的心情，「談不上施救」。