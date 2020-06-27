垃圾山連燒3日2夜傳出惡臭　村民︰像地獄一樣

台灣彰化縣大城鄉一座「垃圾山」，周三（24日）下午突然起火焚燃，由於面積龐大，大火至周五（26日）才撲滅，惟周六（27日）又局部復燃。附近村民受濃煙、惡臭影響，形容「熊熊烈火像地獄一樣，空氣污染、黑煙亂竄」，又懷疑是棄置垃圾的業者故意放火，要求當局嚴辦。

縣消防局周三接報後，派出大批消防員連續兩晝夜徹夜不歇滅火，但因垃圾堆積量體龐大，且堆放了木材、塑膠等易燃物品，增加撲救難度。消防初步估計，現場燃燒面積達300平方米，消防須動用重型挖土機一邊翻覆、一邊滅火。另村民指出，該座「垃圾山」在此次大火前，已有過多次燃燒紀錄，懷疑是業者堆積垃圾到一定程度，就放火直接燒掉，質疑「偏鄉就這樣肆意妄為嗎」、「能不能別再讓這類事情一再發生」。

對此，環保局長江培根表示，邱姓承租人未經主管機關許可，於土地堆置廢棄物及從事廢棄物儲存、清除、處理業務，估計堆置量至少4000立方米。當局上月已派員和芳苑分局到場調查， 並於同月21日依違反《廢棄物清理法》報請彰化地檢署偵辦。警方事後已翻查閉路電視畫面，追查進出車輛，並配合消防局釐清起火原因，追究涉事人士責任。