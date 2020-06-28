新冠肺炎：雄安新區安新縣封閉　外來人員不得進入

新冠肺炎疫情反彈，截至周日（28日）凌晨，內地累計83,483宗確診、4634人病亡。河北省保定市安新縣防疫辦公室上周六（27日）晚公布，雄安新區安新縣各村、屋苑、樓院全部封閉，外來人員、車輛一律不得進入，即日生效，解除時間另行通知。

公告指，每戶家庭每天可指派1名家庭成員憑出入證出門採購生活物資1次，出入要登記（掃碼）和體溫測量，其他人員除生病就醫、疫情防控外，不得外出。而需要到公共單位上班的，必須由單位或村（居）委會出具證明後憑相關單位制發的證件，並逐人嚴格登記和測量體溫，各涉及單位要逐人建立詳細檔案備查。

加強進出車輛管理。非本村、屋苑、樓院的車輛一律不准進入。所有車輛進出一律查驗司乘人員的出入證件。各村、屋苑要在檢查站點明確告示。

公告亦要求黨員、各級幹部發揮帶頭作用，管好自己的家人、親屬，帶動朋友、鄰居少出門、不互訪、不會客、不聚集。如發現有幹部防疫不力，將會追究其所在單位主要負責人責任。同時提醒廣大居民要互相監督，對不服從管理、拒不聽從工作人員勸阻、強行出行、聚眾鬧事的，公安機關將依法嚴肅處理。