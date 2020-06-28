司機腦幹出血命危　昏迷前停車讓乘客安全離開

河南周口市巴士司機宋安平，日前駕駛途中突感不適，但仍堅持在昏迷前停車讓乘客安全離開。他事後被送院搶救，被診斷為腦幹出血，經多日治療已可自主呼吸，但依舊深度昏迷，病情危重。

事發於上周日（22日），宋安平駕駛途中感到不適，隨即將巴士停泊在車站，開車門讓乘客離開。他先摘下眼鏡、脫口罩，再拉起手掣，然後靠在椅背上大口呼吸；有乘客下車時感到異狀，上前詢問宋男身體狀況如何，惟他之後陷入昏迷，已下車乘客和其他巴士司機隨即報警求助。

醫生表示，宋安平到院時雙眼瞳孔已放大，沒有意識，且不能自主呼吸，遂立即為他插喉管以呼吸機輔助呼吸，照CT後發現是腦幹出血。由於宋男生命體徵不穩，醫生無法為他施手術，經幾天保守治療，他目前已有微弱的自主呼吸，但仍是深度昏迷。

醫生解釋，若患者腦幹出血多於3毫升，死亡率就高達90%以上，而宋男腦幹出血多達7、8毫升，能否保命仍是未知之數。由於宋安平是工作期間發病，他所屬的市公交總公司已退還入職押金及借出1萬元治療費，同時會協助他申請工傷認定，組織員工為他籌款。