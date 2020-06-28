疑遭加拿大女警施暴　華女大學生提告

近日網傳一段「加拿大女警對華人女大學生暴力執法」影片，其中華裔女生王莫娜（Mona Wang，音譯）被加拿大基洛納市（Kelowna）女警布朗寧（Lacy Browning）拖行、踩頭，致全身多處受傷。莫娜事後已向皇家騎警（RCMP）提起民事訴訟，指控其身體和精神遭布朗寧虐待。她上周三（24日）接受媒體採訪時表示，感到自己受侮辱，布朗寧的行為是在踐踏她的尊嚴。

據外媒報道，事件發生於今年1月20日，莫娜是加拿大卑詩大學（UBC）護理系學生。網傳影片所見，她當時被布朗寧在大廈走廊內拖行至地下大堂，過程中莫娜被扣上手銬，未有反抗，似是全身乏力，布朗寧則拉扯她的頭髮，踩她的頭部。當時有其他住客出入，但各人只是駐足看了一會便離開，布朗寧亦無理會旁人而繼續施暴。

莫娜指控，今年1月20日晚上，自己的精神狀況不穩定，男友擔心因而報警求助。女警布朗寧到達後發現莫娜躺在公寓浴室內，且無法站立，便對她拳打腳踢、踩胳膊、踢肚子，還叫她「愚蠢的蠢貨」，讓她「別演那麼誇張」，最後才將她送院。事件令莫娜身體多處受傷、淤青、腫脹，使得莫娜心理和精神上受到嚴重打擊。

布朗寧在加拿大皇家騎警警隊任職9年，她否認莫娜的指控，稱自己當時對莫娜進行「健康檢查」時，她行為舉止怪異，手上還有美工刀，且有自殘行為，自己是根據《精神健康法》拘捕莫娜，將其帶上警車後再送院。她否認莫娜的受傷是因為她「暴力執法」。由於公寓內沒有監控紀錄，警員所提供的資料無法作進一步證實。

加拿大皇家騎警方面認為，布朗寧對王同學的「調查、逮捕和短暫拘留，執行地合理合法，並且是善意執行的」。據了解，加拿大皇家騎警內部行為準則的審查正在進行中，布朗寧目前被調至行政崗。

莫娜事件因美警殺黑人事件而廣受關注。莫娜近日表示，當第一次看到閉路電視畫面時，自己都哭了，有被侮辱的感覺，而接受採訪不僅是為了自己，更是為了更多有相同經歷的人發聲。