V50大白鯊無人機成功試飛　航程覆蓋長三角區域

由峰飛航空科技研發的V50大白鯊無人機，近日在上海市金山區華東無人機基地海上飛行平台，成功進行無人機海上智能物流驗證試飛，往返大小金山島並完成空中物流運輸工作。峰飛航空科技高級戰略副總裁蔣俊透露，V50大白鯊無人機投運後，可覆蓋長三角區域各城市，提高運往交通不便的海島、山區的物流效率。

蔣俊指出，V50大白鯊無人機在掛載10公斤貨物下，單次充電飛行距離可超過400公里；且得益於飛機的動力系統和氣動布局，V50可在地面風力7級情況下，進行平穩的起降和飛行，能安全高效地在海上執行物流運輸任務。理論上，長三角城市都在V50的覆蓋範圍內。舉例而言，從金山區到東極島陸路加海船運輸須時6小時，但用無人機將海鮮從東極島運到金山，只需1小時，優勢明顯。

另金山工業區相關人士透露，V50的設計航速是每小時120公里，可以一次充電飛行5小時，也就是半徑600公里，距離是可覆蓋長三角區域各個縣級市，惟因目前相關航線還未批覆，監管手段等也未有效實施，故此次試驗飛行是到大小金山島，待後續V400、V880機型完成後，就可開始超視距試驗飛行。