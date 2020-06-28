拆遷指揮部出納員挪用887萬人民幣　13人受處分

湖南株洲市紀委監委近日通報，天元區查處一宗拆遷指揮部財務人員（出納員）挪用公款案，共計13名黨員、幹部受處分。案情指，該名財務人員挪用公款887.1萬元人民幣（約984萬港元）。

2013年至2019年12月，時任天元區泰山路街道辦事處徵地拆遷指揮部、會計管理中心出納吳春花，利用職務便利，先後採取延遲發放徵地拆遷款、私刻印章、偽造資料、私自使用單位空白支票等方式，挪用公款並造成財產損失887.1萬元。

經查，吳春花挪用公款期間，泰山路街道辦事處徵地拆遷指揮部歷任會計劉秋雲、嚴玉輝，會計管理中心時任會計玄永紅，未履行會計稽核和會計監督職責，未妥善保管單位財務專用章，對吳春花多次挪用公款並造成重大財產損失負有直接責任。同時，泰山路街道辦事處財政所歷任所長、分管領導、辦事處主任、黨工委書記等其他9名幹部均負有相關責任。

今年5月，吳春花被開除黨籍、取消退休待遇，其涉嫌犯罪問題被移送司法機關處理。今年6月，劉秋雲、嚴玉輝亦被開除黨籍，兩人涉嫌犯罪問題被移送司法機關依法處理。玄永紅等10人分別受到留黨察看、撤銷黨內職務、政務撤職、黨內嚴重警告等處分。