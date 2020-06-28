台海科館復育逾700條雙帶小丑魚　將放歸自然

在魚缸內，滿滿的小丑魚不斷遊動。

近年珊瑚礁生態受到破壞，海葵數量大減，加上海洋污染嚴重，威脅小丑魚的生存環境。台灣的國立海科館上周六（27日）宣布，今年已成功復育700多條「雙帶小丑魚」寶寶，大部分都已成長到2到3厘米長，模樣相當可愛。海科館指出，將於近日把小丑魚放流到原來的棲地，復育整體生態。

海科館表示，雙帶小丑魚的學名為「克氏雙鋸魚」，分布地區在台灣北部、東北部、東部、南部、小琉球等，牠的體形呈現橢圓、側扁的樣子，體色為黃褐色且有兩條白色條紋，只要在近海到珊瑚的礁區都能發現。該魚種常藏匿在海葵中，具地域性，為雜食性，以浮遊動物等為食。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，館方早前從東北角把小丑魚種魚帶回，經照顧後種魚順利產卵，並在早前成功孵化。待小丑魚寶寶稍為長大一點，預計本月內會交由志願者協助，送回原來的棲息地復育。

海科館指出，目前潮境工作站的魚缸內，滿滿的小丑魚不斷遊動，充滿生氣，每一隻小丑魚都很吸引目光，但因外形討好，極具觀賞價值，近年來受人為濫捕及環境污染威脅，海域生態也遭受嚴重破壞，小丑魚數量銳減。館方呼籲民眾共同保護海洋，在沿海觀光旅遊時，請避免破壞海域生態，館內可愛的小丑魚會在連假過後放流，想一睹風采的民眾請把握機會。