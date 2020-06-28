台軍爭取參加環太平洋軍演　專家：或以「觀察員」身份獲邀

台灣的國防部長嚴德發今年5月初在立法院答詢表示，爭取參加8月由美軍主導的環太平洋軍演（RIMPAC）。專家指出，台灣可期待以「觀察員」身份獲邀參與，具體情況受軍事外交、疫情及防疫措施等因素影響，視乎美方如何安排。

環太平洋軍演每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習；2012年以來每年有超過20個國家參加，第27次軍演預定今年8月17至31日舉行。台灣軍方爭取參與環太平洋軍演多年，美國聯邦參議院軍事委員會上周二（23日）公布、尚未經參院院會審議通過的2021財政年度國防授權法（NDAA）草案建議，邀請台灣參與環太平洋軍演。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，美台已有多個公開的軍事合作項目，例如台軍在美國亞利桑那州路克空軍基地長年有F16戰機進駐，接受戰術、戰法訓練，與美軍一同演訓。此外，陸戰隊則接受特種部隊培訓、狙擊手組訓，將領也曾受邀正式參與太平洋兩棲領導人研討會（Pacific Amphibious Leaders Symposium）等。

他認為，中國大陸與美國軍事競爭升溫，大陸2014年及2016年曾獲邀參與環太平洋軍演，但2018年未受邀，今年預計也不會。台灣方面，軍方及相關智庫代表認為，以「觀察員」身份參與的可行性存在。他指出，國安會、國防部有效掌握軍事外交的藝術，是美台軍事合作得以成功的關鍵。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢表示，環太平洋軍演牽動超過20個國家，演練科目及各項準備、協調工作複雜，籌備期至少一年；台灣雖然今年獲邀參與演訓的機率極低，但相關非正式交流研判早已在進行，台灣能否在2022年獲邀參與，可審慎樂觀期待。