帶狗進屋苑水池被勸離　缺德女反斥保安員侵私隱

浙江杭州蕭山區日前有女住戶竟拖狗走進屋苑水池，屋苑保安員接報到場處理時，該名女住戶不但態度惡劣，還報警稱保安侵犯其私隱。事件傳開後，同屋苑其他住戶均大表氣憤，怒斥涉事女住戶沒公德心，有人更提出要女住戶賠償泳池換水和消毒的費用。

事發地點位於蕭山區聞堰街一個高檔住宅區，上周五（26日）中午12時左右，有家住3樓的住戶發現一名身穿泳衣的女子，牽着一隻狗走進屋苑水池，立即向屋苑保安反映。保安員到場後，一面勸女子離開水池，同時拿出手機拍照作證。誰知女子反罵保安員「耍流氓」，還打電話報警。

據聞堰派出所民警稱，警員到場時該名女子已帶狗隻上水。她辯稱，水池本來就是給大家乘涼用，沒人跟她說不能下水。她又指自己當時穿着泳衣，質疑保安員沒有權對她拍照。保安員則表示是職責所在，並向警員展示手機內4、5張照片，拍攝距離較遠，但女子堅持要刪除照片。經警員調停，保安員將手機的照片刪除，女子的情緒也稍為平復。

物管人員事後證實該名女子為屋苑的租戶，又指涉事水池其實是景觀池，不允許游泳。之前業委會曾討論過把景觀泳池改成泳池，但因為各種原因一直沒確定。事發時，水池周邊也有告示牌提醒大家不要下水。

事件在屋苑業主之間傳開後，不少人擔心狗隻身上有菌會影響水質環境安全。由於養狗屬於城管管理範圍，物業其後與城管人員一起上門找女子理論，惟對方不肯開門，城管亦未對事件作出處罰。屋苑物管事後已將水池換水和消毒，並加強泳池附近的保安巡邏。至於對女子後續索償等問題，物管表示仍在跟對方協商中。