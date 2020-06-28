4歲女雙腳燙傷無法走路　疑遭生母繼父虐待

台灣台南傳出虐童案，網上有人爆料稱，一名年僅4歲女童雙腳疑被繼父用滾水燙傷，因傷口持續惡化導致無法走路。警方證實已介入調查，社會局經初步評估，已緊急安置女童，後續將啟動相關調查。

據悉，女童外婆與女童繼父上周六（27日）晚為了女童的管教問題爆發口角，警員和女童親人到場時，發現女童身上有燙傷，女童的舅父質疑繼父未妥善照顧，之後將女童送到醫院接受治療。

經警方進一步訊問，繼父指林姓女童於6月中在家中浴室玩水時不慎燙傷，礙於家境問題，所以僅帶其到住所附近診所敷藥，其後女童傷勢一直無法復原。雖然繼父強調自己未對女童家暴，但有女童親友事後在網上爆料稱女童是遭人用滾水燙傷，又指控女童受傷期間因無法上廁所致失禁，其母及繼父竟向女童動手。

社會局周日（28日）凌晨接報後立即派社工前往了解，考慮到女童目前傷勢及照顧情況，經評估認為女童因生母及繼父延誤就醫導致傷勢嚴重，已涉嚴重疏忽照顧，加上未有其他家屬可提供照顧協助，已立即緊急安置女童。另社會局中午表示，女童今年3月曾被通報遭不當管教，至今仍列保護個案。