葉劍英曾孫葉仲豪履新國企　任恒健控股副總經理

內地傳媒周日（28日）報道，已故中共元老葉劍英的曾孫、現年37歲的葉仲豪，本月中旬被免去雲浮新區管委會主任的職務後，近日擔任廣東恒健投資控股有限公司黨委委員及副總經理。據悉，恒健控股是廣東省國資委出資的國有投資控股公司（正廳級），也是廣東資本最雄厚的省屬企業集團。

據報道，葉仲豪出生於1983年2月，廣東梅縣人，擁有中山大學管理學院EMBA學位，2006年2月參加工作，2008年8月加入中國共產黨，歷任廣東省體育對外交流中心綜合部部長、羅定市市長助理；2011年6月出任雲浮市發改局副局長，兼任市政府投資建設項目代建服務中心主任；2012年8月升任正處級的共青團雲浮市委書記；至2014年2月，他出任新區管委會主任，直至本月被免職。

公開資料顯示，恒健控股主業包括資本營運、基金投資、股權管理三大板塊，並代表廣東省政府持有南方電網、南方航空、中廣核、寶鋼集團韶關鋼鐵有限公司、中航通用飛機有限公司等央企股權，擁有20多間全資及控股企業。截至去年底，公司註冊資本212.17億元（人民幣，下同，約235億港元），總資產2903億元（約3221億港元），淨資產1752億元（約1944億港元）。