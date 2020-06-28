連續27天暴雨預警　多地湖泊河流超出汛限水位

內地暴雨持續，氣象部門已連續27天發布暴雨預警。中央氣象台周日（28日）繼續發布暴雨黃色預警，預計當日至周一（29日）下午，貴州、湖南、湖北、安徽、江蘇、上海等地有大雨到暴雨天氣。另湖北受暴雨影響，當地洪湖、梁子湖、長湖、斧頭湖及汈汊湖，五大湖泊的水位已超過汛限水位。

湖北在上周六（27日）起，全省發生大面積降雨，雨區集中在荊門、隨州、恩施、宜昌等地，最大降雨量為338.5毫米，省內江河湖庫水位快速上漲，至周日沮漳河水位48.62米，超警戒水位0.12米。而武漢中心氣象台周日早上11時許發布暴雨紅色預警信號，局部地區降雨高達80毫米，伴有雷電大風，山區山洪、地質災害、中小河流洪水氣象風險高。省水利廳啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，各地進一步緊盯水雨情動態變化。

此外，安徽省巢湖、西河及支流兆河、永安河，豐樂河，淮河流域淠河等6條河湖相繼發生超警戒洪水。目前，巢湖水位維持在警戒水位約10.5米左右，其餘河流均已落至警戒水位以下。而佛子嶺、磨子潭、白蓮崖、龍河口4座大型水庫已降至汛限水位，仍有7座中型、165座小型水庫超汛限水位，正按規定洩洪。

另重慶市水文總站周日監測消息，涪陵黎香溪、小溪河、油江河等9條次中小河流出現超保證水位洪水；綦江蒲河、通惠河、清溪河等10條次中小河流出現超警戒水位洪水。蒲河、永豐河、綦江、大溪河水位仍在上漲。市防汛抗旱指揮部啟動防汛Ⅲ級應急響應，加強城鄉積澇地帶、水電站、山洪地質災害易發區域等重點防洪區域的巡查及防洪工作。