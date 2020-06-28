新冠肺炎：新發地相關隔離人士延長檢疫14天

在北京市周日（28日）召開的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京豐台區委副書記、區政府代區長初軍威表示，該區病例來源主要為新發地市場牛羊肉綜合大樓的從業人員，故決定對該大樓相關集中隔離人士，在原來14天基礎上再延長集中醫學觀察14天。

會上北京市委宣傳部副部長徐和建稱，要進一步提高該市核酸檢測能力，分批分類對重點地區、重點區域和重點人群集中開展核酸檢測，盡快完成應檢盡檢人員動態清零。另嚴格執行社區防控各項措施，居家觀察人士足不出戶。加強集中醫學觀察點管理，嚴防交叉感染。

北京市委書記蔡奇上周六（27日）前往多家醫院看望外省市核酸檢測醫療隊，並與國家衞健委專家組舉行座談會。會上他表示，當前疫情形勢嚴峻複雜，北京要堅持外防輸入、內防擴散不放鬆，嚴格落實各項防控措施，遏制疫情擴散蔓延。針對疫情重點區域、重點人群，要提高檢測能力，做到應檢盡檢。同時進一步做好調情溯源，加強病例及關聯分析，及早找出疫情傳播的源頭。

北京新發地批發市場因受疫情影響暫時關閉，為確保當地蔬果供應，國家發改委會同北京、河北政府決定設立河北高碑店、平谷馬坊、廊坊萬莊3個蔬果中轉調運站，全天候24小時為外省市進京的蔬菜水果提供中轉調運服務。各中轉站啟用至今已累計調運蔬菜超過1.1萬噸。

上述三大中轉站當中，唯有平谷馬坊蔬菜中轉調運站是設在北京市內。為了外地司機離京返鄉方便，該中轉站按照自願原則為司機提供免費核酸檢測、臨時休息服務。目前已有36名外地司機在該站接受了核酸檢測，18人已取得結果，全部無感染。

至於三個中轉調運站中，規模最大的、也是最早啟用的河北高碑店蔬菜中轉調運站，距離京冀邊界約30公里。該處佔地面積約12萬平方米，內設消殺、中轉、臨儲、綜合配套四大功能區，配備秤重磅、叉車等設備。

而位於京台高速萬莊服務區的廊坊萬莊蔬菜中轉站，距離京冀邊界約1.7公里，上周四（25日）才啟用。該處按照無接觸中轉的原則，採取防護、消殺和封閉管理等措施，避免進京司機乘客返程後隔離。