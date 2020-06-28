堰塞湖變水電站　魯甸紅石岩堰塞壩投產發電

世界首座堰塞壩綜合水利樞紐工程、雲南昭通市魯甸縣紅石岩堰塞壩綜合水利工程首台機組已於近日正式投產發電。該項工程由中國電建昆明院設計，中國水電基礎局、水電十四局、水電七局等參建，總庫容達1.85億立方米，供水8.08萬人，灌溉6.62萬畝，裝機20.1萬千瓦，年發電達8億度。

據了解，該項工程始緣於一場地震。魯甸縣2014年8月3日發生黎克特制6.5級地震，造成牛欄江右岸山體崩塌，大量泥石截斷的牛欄江水，形成庫容2.6億立方米的紅石岩堰塞湖，直接威脅下游沿江10個鄉鎮3萬餘居民的生命安全。經專家團隊採用開挖泄流槽等應急搶險技術，成功洩洪使水位快速降低，化解險情，並為後續綜合整治創造條件。

由於紅石岩堰塞湖的堰塞體以大塊石為主，體量大、堰坡緩，自身穩定性好，堰塞體所處位置有穩定流量和水頭落差，科研人員及後決定利用堰塞體改造成擋水壩，並在此基礎上新建一座電站，將紅石岩堰塞湖改造為集「防洪、供水、灌溉、發電、旅遊」等功能為一體的大型綜合水利樞紐。

雖然科研人員面臨多重世界級的挑戰，仍先後攻克自然條件資料獲取難、物質結構組成確定難、潰堰洪峰流量預測難、複雜環境搶險處置難、寬級配材料結構分析難、靜動力性態評價難、堰塞壩設計施工難等7大難題。去年12月19日，堰塞湖整治工程順利下閘蓄水。