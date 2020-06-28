不滿陳菊任監委　國民黨立委佔台立院抗議

台灣的總統府上周一（22日）公布第六屆監察委員的提名名單，前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委。惟國民黨20名立委因不滿上述名單，周日（28日）破門進入台立法院議場抗議。民進黨批評，國民黨以上的行動是踐踏自己國會議員的尊嚴。

據台媒報道，多名國民黨立委周日傍晚破壞議場門鎖，用多張椅子堵住議場大門，突襲佔領立法院。另有立委在議場噴漆，抗議提名陳菊任監委；立委黨團另希望開放讓媒體進入議場，透過媒體傳播宣達訴求。

國民黨立法院黨團在Facebook發出「拒絕酬庸 撤換陳菊」的聲明稿，指陳菊在高雄執政12年期間，其市府團隊遭監察院調查58宗案件，其清廉、公正形象將蕩然然無存，國民黨團對該人事案絕不接受。遂以行動向政府發出抗議，要求撤換陳菊，否則決不退出議場。

另警方因擔心有民眾加入聲援，派出300多名警力在立法院外架設鐵馬，另在總統府、行政院外圍派遣警力維持治安。另警政署成立應變中心，因擔心有民眾也到場聲援，造成更大的抗爭，目前不斷派出警力增援。