警破新型毒品「聽話水」　揭多宗強姦及猥褻案

警方指只需幾滴「聽話水」，就可在數秒鐘內使人產生昏睡效果。

江蘇南京警方日前公布最新破獲的一宗大型網絡制售毒品案，涉案900多人且遍及多個省份；破獲的新興毒品被稱為「眼藥水」、「聽話水」，只需「一滴就能使人失去意識」。警方根據買家名單，更破獲另外10宗強姦案及1宗強制猥褻案，疑犯大多是約見女網友後投毒性侵。

警方表示，去年1月發現一名通過微信銷售毒品的朱姓毒販，涉網上銷售「眼藥水」、「聽話水」，朱更直言只需一滴就可以令對方失去意識。部分賣家更會要求買家反映使用效果，以便銷售宣傳；有買家將「聽話水」用於女性網友身上，在她們失去意識後拍下性侵的影片及相片。

警方經實驗室化驗，發現該毒品含被列管在麻醉藥和精神藥品種目錄的藥品，只需要幾滴，在幾秒鐘之內就可以使人產生昏睡效果，並且醒來後如同「斷片」一樣，對昏迷過程失去記憶。

經層層整理，警方確定一份從製作、銷售到購買的900多名涉案人員名單，去年8月拘捕104人，其中100人採取刑事強制措施；另繳獲各類制毒原材料，當中有6.7公斤毒品涉及「甲基安非他命」、「γ—羥基丁酸」等成分。

警方先後再根據買家名單，破獲10宗強姦案及1宗強制猥褻案，其中一宗在浙江寧波發生的案例，兩名疑犯購買「聽話水」後相約女網友見面，趁對方不注意時將「聽話水」倒進飲品，最後將女網友抬至賓館輪姦。目前，有關案件正由各案發地的公安部門處理。