少女天台欲跳樓輕生　勇警手銬鎖腕相救

陝西省西安市日前有少女因家庭原因欲跳樓輕生，警員到場時見少女危坐大廈天台圍牆，情急之下，警員以手銬將自己和少女的手扣上，最終救下少女。

上周六（27日）上午11時許，西安公安鄠邑分局渼陂路派出所接獲報警稱，女同學因家庭原因在大廈天台打算跳樓，但報警人說不清具體大廈位置。警方幾經打聽，得知打算跳樓的張姓少女大伯住在鄠邑區某小區頂樓，警員於是趕到其大伯家中，唯張女的伯父伯母表示張女並非在此居住。後來警員聯絡張的祖父，得悉張女上午離家前往鄠邑城區後行踨不明。

警員這時前往張女大伯家的大廈天台查看，在天台一處牆角發現一個黑色書包，內有手機、零錢等物品。之後，警員發現張女正蜷縮在圍牆外約1米闊的平台上，而該處距地面約40米高，四周無任何防護裝置。這時一名張姓警員不顧個人安危，立即攀上圍牆緊緊抓住張女的手臂，同時用手銬將自己與張女手鎖在一起。

幾經勸喻，張女雖然站起來，但因情緒激動無法與警員配合。張警情急下，在沒有任何防護措施的情況下，奮不顧身翻越圍牆，把張女抱起並送到圍牆內，再將其交回親屬手中。而成功救人後，張峰已精疲力盡，手腕也在拉扯的過程中被手銬勒出多條血痕。