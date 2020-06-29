佔據立法院抗議　國民黨立委徹夜留守

國民黨抗議前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼國家人權委員會主委，20名黨內立委闖入台灣的立法院，徹夜留守。周一（29日）凌晨，立法院會議廳仍有「德不配位 撤換陳菊」等標語，立委留守，立法院外有大批民眾聚集。總統府則批評，國民黨立委悖離法定程序癱瘓立法院，將台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

國民黨要求蔡英文總統撤回陳菊的提名，黨內立委周日（28日）下午闖入立法院會議廳，佔據主席台，希望阻止周一立法院開會討論提名案。國民黨主席江啟臣稱，蔡英文若不撤回提名，黨內立委決不離開會議廳，有大批支持者當晚到立法院外聲援。

周一凌晨零時30分，國民黨立法院黨團Facebook專頁直播顯示，江啟臣與20多名立委坐在立法院會議廳的地上表示抗議，專頁上還標註「#主席和黨團一直都在」；惟至2時30分，現場已不見一人，但地面仍留有標語。之後，有一名立委出鏡，在標語前靜坐。由於立法院拒絕為他們開冷氣，他們便自力救濟搬來冰塊降溫，並自嘲待遇比太陽花學運還不如。有網民指，「太陽花時期有冷氣吹，還有吃有喝，現在他們卻沒水沒電，相較之下，民進黨還是很狠」。

總統府發言人張惇涵周日晚間發聲明，關於廢除考監兩院，需要朝野政黨在國會凝聚共識，質疑國民黨在這項改革的推動上遭遇困難，以致出現立委癱瘓議場的做法，稱此舉對化解國民黨內部阻力沒有幫助。聲明指，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。在監察尚未被廢除前，仍要依憲法完成提名和審查，呼籲國民黨不要為反對而反對，製造對立。

張惇涵表示，國民黨此舉是「未審議先杯葛」重要法案，是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

立法院原定周一上午8時30分舉行談話會，討論是否召開臨時會，議處理新一屆監察委員提名。立法院長游錫堃表示，因國民黨立委目前已佔據議場，不排除延遲會議。他呼籲國民黨應理性論述尋求最大共識。