狂飲10多瓶啤酒後沉睡18小時　大叔膀胱破裂穿3個孔

飲酒宜適量。浙江紹興諸暨市一名40歲胡姓男子近日與友人喝酒，狂飲10多瓶啤酒後，便回家沉睡18小時，結果翌日起床後感到腹部劇痛、無法排尿，被家人送到醫院檢查後，才發現膀胱破了3個裂孔。幸送醫及時，經醫生施手術後，胡男已無大礙。

諸暨市人民醫院泌尿外科副主任祝凌飛憶述，他為胡男檢查時，發現他大汗淋漓、臉色慘白，整個腹部肌肉緊繃，輕輕觸碰就有明顯疼痛，甚至不能平臥，雖然他有強烈尿意，但數次嘗試排尿都不能成功；經CT檢查，確認他膀胱破裂，便立即把他送到手術室進行剖腹探查膀胱修補手術。

負責手術的醫生魏漢松、徐琦和陳榮則憶述，胡男的膀胱有3處裂口，其中一處裂口與腹腔相通，導致腹腔內的腸子進入膀胱，幸處理及時，否則會引起壞死性腸梗阻。經手術，胡某的膀胱已康復，並順利出院。

醫生指出，作為臨時儲存尿液的器官，膀胱具有一定的彈性，但容量有限，膀胱充滿尿液後會產生尿意，促使大腦指揮人體去排尿；惟醉酒後，酒精抑制了中樞神經，讓排尿感覺遲鈍。當尿液充盈時，膀胱會向上移動脫離恥骨保護，膀胱撐大後膀胱壁又會變薄，因此輕微外力作用都極易引發膀胱破裂，故市民酒後一定不要憋尿，一旦出現排尿困難就應及時就診。