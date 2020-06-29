首部生態法規下月1日實施　禁止和懲治非法野生動物交易

雲南省生態文明建設領域首部系統性地方法規《雲南省創建生態文明建設排頭兵促進條例》將於下月1日起實施，省人大常委會周日（28日）召開新聞發布會詳解《條例》，當中明確全面禁止和懲治非法野生動物交易。

《條例》共設總則、規劃與建設、保護與治理、促進綠色發展、促進社會參與、保障與監督、法律責任、附則等8個章節，共66條；明確將生態文明建設納入國民經濟和社會發展規劃及年度計劃，將生態文明建設評價考核納入高質量發展綜合績效評價體系。

《條例》提出，建立和完善源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的生態環境保護體系，統籌山水林田湖草一體化保護和修復，建立和完善自然資源統一調查、評價、監測制度。

生物多樣性保護方面，《條例》明確，完善保護網絡，防治外來物種入侵，對具有代表性的自然生態系統區域和珍稀、瀕危、特有野生動植物自然分布區域予以重點保護；全面禁止和懲治非法野生動物交易行為，革除濫食野生動物的陋習，防範、打擊邊境地區野生動物及其製品走私和非法貿易行為。

《條例》還對加大退耕還林力度、建立退化草原修復機制、建立濕地保護管理體系、推進石漠化綜合治理、加強水污染防治和飲用水水源地保護、實行五級河(湖)長制、推行區域大氣污染聯合防治、加強土壤污染防治、落實生活垃圾分類、建立環境風險管理長效機制等工作，提出明確要求。

為促進綠色發展，《條例》還對構建雲南特色現代產業體系、推進綠色能源開發利用、鼓勵發展生態旅遊、加強節能環保新技術應用推廣、推進綠色礦山建設、推進循環經濟發展、建立和完善生態保護補償機制、推進綠色消費、推動綠色建築發展、弘揚民族優秀生態文化等，做出具體規定。

《條例》還提出落實生態環境損害責任終身追究制；並在明確法律責任時強調，因污染環境、破壞生態造成生態環境損害的，應當依法承擔生態環境損害賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。