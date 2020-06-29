警破特大跨境網絡賭博案拘82人　涉案高達數億人民幣

內蒙古自治區二連浩特市公安局周日（28日）通報，該局近日破獲一宗特大跨境網絡賭博案，參與賭博人數高達上萬人，遍布中國20多省，涉案金額高達數億元(人民幣，下同)。目前，已有82人落網，案件在進一步偵辦中。

去年4月初，二連浩特市公安局警員發現有3名在校學生下載「萬利遊戲」APP賭博軟件，將APP中自動生成的二維碼推送給好友及其他人下載參與賭博，3人利用賭博平台發展下線並從中抽取賭博佣金。同年4月15日，該局立案「4.15特大跨境網絡賭博案」調查。

經查，萬利賭博平台共有17款APP賭博軟件，涉賭人員將賭博網站設在境外，在中國國內招募大量代理人招攬賭徒。專案組通過梳理涉賭人員資金流水，發現天津盈付通有限公司、青島中諾有限公司涉嫌幫助賭博平台，多次給涉賭人員支付佣金，數額巨大。

掌握該線索後，專案組立即派員分赴北京、天津、廣東、福建、浙江、河北等地，查獲代理人員300多名，凍結涉案帳戶6000多個、涉案資金逾7000萬元（約7700萬港元），拘捕82人、採取強制措施69人，收繳涉案賭資、佣金共計700多萬元（約776萬港元）。