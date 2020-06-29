專家利用新方法估算　青藏高原湖泊年蒸發量達517億噸

中國科學院青藏高原研究所周日（28日）發布研究成果，當中提到透過新方法估算出青藏高原湖泊每年的蒸發總量約517億噸，相當於3570個杭州西湖的水量。

研究所地氣作用與氣候變化團隊馬耀明研究員等人，利用青藏高原湖泊非結冰期能量平衡的合理假設，結合遙感數據和再分析數據，研究發展出一種可靠的湖泊蒸發量估算方法，從而估算青藏高原湖泊蒸發總量為每年約517億噸，同時為「亞洲水塔」的湖泊水資源儲量提供參考數據。

上述研究成果於上周六（27日）發表於國際著名學術期刊《科學—進展》。馬耀明表示，該新方法更可應用於估算世界其他地區湖泊蒸發量；論文第一作者、中科院青藏高原所王賓賓博士介紹，研究又表明青藏高原其中75個大型湖泊，年蒸發總量大約為294億噸；而湖泊在冬季冰面昇華水量，約佔湖泊年蒸發量的12.3%至23.5%，是湖泊水量平衡研究重要的組成部分。

內媒介紹，青藏高原被稱為「亞洲水塔」，其湖泊面積近5萬平方公里，佔中國湖泊總面積50%以上。過往研究指出青藏高原湖泊水分在循環過程中，對高海拔湖泊的觀測較少；同一湖泊採用不同研究方法，得到的湖泊蒸發量具明顯差異，且蒸發量空間分布及蒸發總量仍未得知。