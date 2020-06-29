嚴打食品領域違法犯罪　警方半年刑拘173人

警方在製假工場起獲近百桶假冒桶裝水。

內地銷售假冒桶裝水、「包治百病」保健品、罐裝假酒等食品問題頻生。北京市公安局周日（28日）表示，當地警方在今年上半年共破獲食品領域違法犯罪案件54宗，搗毀80餘處食品工場，刑事拘留173名疑犯。

今年3月，豐台公安分局環食藥旅中隊接到舉報稱，該區永合莊村一出租大院內有人銷售假冒桶裝水。同月10日，警方聯合區市場監管部門將正在非法灌裝假冒桶裝水的疑犯周某英等人拘捕，搗破該處製假工場。現場起獲簡易灌裝設備1套、3萬多個假冒多個品牌商標，以及已灌裝好的成品桶裝水近百桶。

同年4月7日，海淀公安分局北太平莊派出所接獲報案，指有人在社區違法推銷保健品。警方查明，北京中康聚緣堂公司自去年1月起，通過社區發放鞋、雞蛋、米麵糧油等免費物品，並組織郊遊、聚餐等方式發展客戶；其後通過「專家」健康講座、義診等方式誇大病情、虛構療效，向長者推銷保健品詐騙。張某義等多名涉案人員因涉詐騙罪，目前已被依法刑事拘留。

警方指出，食品安全不容忽視，建議消費者在購買食品、保健食品，需前往正規門店，並查看門店是否具營業執照、相關食品經營資質，仔細查驗商品標籤、包裝。對明顯低於市場價格的商品請謹慎購買，避免貪圖便宜上當受騙。