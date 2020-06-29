傳美向歐洲施壓　圖封殺同方威視

美國特朗普政府積極拉攏盟友封殺中國科技巨企華為，美媒周日（28日）披露華府有新目標，近日游說歐洲國家棄用中國安全設備生產商同方威視的裝置，聲稱公司在歐洲不斷擴張業務威脅西方的安全及企業，美方於上月加大行動力度。

《華爾街日報》引述多份美國國務院內部備忘，指游說行動由國家安全委員會領導，試圖聯同其他歐洲政府封殺同方威視。備忘錄指，同方威視在逾12個歐洲國家投標，本月在無對手情況下，以低價取得芬蘭邊境貨櫃掃描裝置的合約，消息人士指芬蘭海關認為沒有安全理由排除同方威視的設備。

外界憂慮用於人員及貨物的安全掃描器引發國家跨境監控風險，在港口檢查貨物、機場和火車站檢查行李的系統愈來愈多地與數據庫連接，包括航運及乘客資訊，或讓同方威視等公司獲得個人和商業信息。

國務院在5月26日的一份備忘錄寫道，官員擔心同方威視可能把相關數據交給中國政府，警告同方威視掌握歐洲基礎設施節點，引發對北約成員國民用和軍事運輸的安全擔憂。目前，美國試圖在希臘、匈牙利、意大利、葡萄牙、克羅地亞、立陶宛等地排除同方威視，希望幫助美國公司獲得合約。華府亦試圖阻止同方威視向德國國防部提供貨物X光掃描儀和遠程篩檢系統，因這些設備可能會在美國和其他北約軍隊的行動中使用。

報道又指，為了在歐洲重要基礎設施領域奪取大量市場份額，同方威視過去十年做出以低於市場的價格銷售商品，在自身獲益的同時導致美國製造商利益受損。競爭對手表示，同方威視的產品定價較他們自己的價格低約25%至50%。

同方威視回應指，公司沒有通過以低於成本的價格出售商品或為產品提供補貼，亦不知美國的游說行動，聲稱公司獨立運營，沒有接受任何國家援助或政府指示，其產品不會構成安全風險，亦不包括秘密訪問點，所有數據都由客戶保存。美國國務院發言人則表示，美方繼續敦促盟友和合作夥伴保護自己免受得到威權政府大量補貼的公司傷害，沒有評論報道內容。