斥賊喊捉賊　華官媒首揭澳洲在中國使館裝偷聽器

中國與澳洲關係近年陷入低谷，中國官媒周一（29日）首度揭露曾多次破獲澳洲情報人員針對中國的間諜活動，包括在中國大使館安裝竊聽裝置，駁斥澳洲部分政府人士及傳媒炒作的中國間諜威脅論；文章直指澳洲是五眼情報聯盟重要成員及美國跟班，不僅緊盯中國，更「賊喊捉賊」。

報道指，澳洲情報機關主要通過向中國內地和香港派遣間諜人員，進行策反發展和情報搜集活動。澳洲情報機構又在駐華大使館設立了北京情報站，作為東亞地區最高級別的中心站，不但負責管理在華情報活動，還管轄該國在日本、南韓、蒙古國等地的情報活動。

中國執法部門於2018年在境內拘捕一名澳洲間諜，檢獲用於間諜活動的器材、經費以及剛搜集的情報資料。在另一宗間諜案中，中方發現澳洲情報機關將一名華人策反，並安排對方前往坎培拉附近的斯旺島秘密基地受訓，然後派回中國搜集情報。

報道更稱，中國駐澳洲大使館內部曾被澳方安裝了大量偷聽器材，包括當時最先進的拾震式偷聽器和高頻、低頻電磁感應式偷聽裝置，安裝範圍幾乎覆蓋建築每一層，甚至連儲物室也不放過，最終令中國政府只能重建大使館。而澳方對中國使領館的監控和竊聽，至今未有停止。

報道認為，澳洲對華間諜活動加強，除了是對中國崛起感到壓力，也基於其作為五眼情報聯盟成員的「責任感」。上海華東師範大學澳洲研究中心教授陳弘指，現在澳洲事實上已不滿足於擔任美國的跟班和隨從，試圖扮演美國合作夥伴的角色，率先全面封殺中國電訊設備製造商華為便是一例；他認為，去年自稱中國間諜的王立強向澳洲投誠一事，澳洲情報部門明知他是騙子，仍故意放風予傳媒，炒作中國威脅論。