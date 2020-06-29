解放軍西藏軍區中將邊境巡邏　界碑描紅宣示主權

中國與印度邊界糾紛持續之際，解放軍西藏軍區中將、現任解放軍西藏軍區司令員汪海江於剛過去的端午節期間，與官兵一起前往位於西藏軍區最西端、海拔4900米的昆木加哨所巡邏。期間汪海江更為界碑描紅，宣示主權意味甚濃。

有關畫面於上周五（26日）在內地官方電視台軍事頻道節目中出現。汪海江用紅色油漆為界碑描紅，碑上除寫上「中國」和該界碑的號碼「24」，還有「1962」四個數字。該年中印爆發戰爭，戰鬥歷時1個月，雙方傷亡數千人。

節目又播出早前中國駐度大使孫衞東接受印媒訪問的內容。孫表示，這次在加勒萬河谷爆的嚴重肢體衝突，完全由印方挑起。他指印度今年以來在當地開展建設，不斷改變實控現狀。5月6日，印軍越過實控線進入中國領土，並採取暴力手段製造對峙。中方其後與印方多次交涉，雙方於6月6日舉行軍長級會談，同意在加勒萬河谷各自建立哨所。惟印方其後無理要求中方拆除哨所，並再次越過實控線挑釁，才引發這次衝突。

他指中方要求印方就事件徹查，嚴懲肇事責任人，約束部隊，停止挑釁，確保類似事件不再發生。他並呼籲印方與中方相向而行，以實際行動維護邊境地區穩定。