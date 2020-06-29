滿州里女市長涉受賄當保護傘 遭雙開及起訴

許愛蓮因受賄被起訴。

內蒙古滿洲里市前市委副書記、市長許愛蓮，因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職，其涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴。呼和浩特市人民檢察院日前已依涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪，對許愛蓮作出逮捕決定。

據內蒙古自治區紀委監委周日（28日）消息，許愛蓮身為黨員領導幹部，喪失理想信念，搞迷信活動；隱瞞不報個人有關事項，違規為親屬安排、調動工作；禁不住誘惑，收受可能影響公正執行公務的禮金、消費卡，違規擁有非上市公司股份；為黑社會性質組織充當保護傘；違規向企業出借財政資金；違反生活紀律；利用職權謀取私利，違背原則損公肥私，在工程項目承攬、開發、企業經營等方面為他人謀取利益並收受財物。

經內蒙古自治區紀委常委會會議審議並報內蒙古自治區黨委批准，除決定給予許愛蓮雙開處分，又終止其呼倫貝爾市第四次黨代會代表資格，並收繳其違紀違法所得。

今年1月，內蒙古自治區人民代表大會常務委員會公告，責令許愛蓮辭去其代表職務。相隔5個月，官方才首次披露許愛蓮案的進展。許愛蓮1971年出生於山東陽谷，在內蒙古通遼市工作23年，曾任通遼市體育局局長、通遼市經信委主任，科左後旗旗長、黨委書記等職。2015年10月，她調任滿洲里市委副書記、代市長，2016年1月任市長。