澳洲屢批滲透干預　華斥炒作中國威脅論

澳洲近年不斷加強防範外國滲透和威脅，中國更成為主要針對目標。兩國不時互向對方提出間諜指控，曾有多名澳洲華裔學者被指危害國家安全遭中方限制出境或拘捕；亦有自稱中國間諜向澳洲投誠，但被中方指是澳方炒作中國威脅論的花招。

2017年，澳洲悉尼科技大學（UTS）中國研究中心副教授馮崇義偕妻回中國探親，其後準備在廣州乘機返澳時，被天津市國安局以涉嫌危害國家安全為由限制出境。據指他曾批評中國政府日益增加對澳洲中文媒體的控制及影響，亦有傳他曾於內地接觸維權律師。事隔數天，馮崇義獲准離境，惟公安未有交代理由。

馮崇義的學生、澳洲籍華裔網絡作家楊恒均，2019年初過境廣州時同被指危害國安全遭扣留，逾半年後被控以間諜罪。澳洲外長去年底曾稱，楊於拘留期間不但被禁與外界接觸，更被銬問和虐待。惟中國外交部則指楊恒均健康良好。楊的妻子袁瑞娟其後於內地受訪時稱，丈夫沒有犯間諜罪，又向澳洲政府求助。同年7月，袁打算由北京乘機到澳洲也被禁離境。

澳洲華裔自由黨女眾議員、港人移民廖嬋娥，2019年8月被揭與中國內地統戰及滲透華僑的組織有關。她最初否認指控，其後改口承認曾任中國海外交流協會名譽職務。澳媒亦揭發，她於澳洲今年大選的自由黨黨內預選時，隱瞞自己曾是中國海外交流協會下屬分會成員。

2019年11月，澳洲媒體報道自稱為中國當間諜的王立強，日前叛逃到澳洲，並透露自己曾在澳洲、香港、台灣從事諜報活動，又揭露北京對台港等地的滲透工作。王聲稱中國試圖在澳洲國會安插間諜，但中國外交部否認指控，又指王是詐騙犯，批評事件是一場鬧劇。