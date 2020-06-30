收錢不辦事是守住道德底線？　檢察官語出驚人捱批

遼寧盤錦市大窪區檢察院日前公開審理一宗虛假訴訟案，庭上檢察官孫旺語出驚人，「有關司法人員收受賄賂但不辦事，正正説明有他保證了道德底線」。有關直播片段在網上流傳，引起網民嘩然。

事發於本月12日，檢察院在省審理一宗虛假訴訟案時，指被告滕德榮涉嫌賄賂司法人員，但被告的辯護律師反對，反駁「如果有人幫他（滕德榮）用錢疏通關係，為甚麼他的案子最終依然敗訴？」檢察官回答出收錢不辦事，反而可以保證道德底線的言論。

隨後辯護律師指出被告人的12份錄口供的時間和錄音，沒有一份是時間一致的。該檢察官再發表驚人言論，指「存在這樣的誤差，恰恰體現了偵查人員在相關的提訊過程中，嚴謹紮實的作風。」並向辯護律師求饒「我們偵查人員的能力和水平，可能還沒有達到我們辯護律師（該律師來自北京）要求的水準，我們是盤錦（市），不是一線、二線的大城市」。

影片在網上引起討論，有網民直接質疑該檢察官的能力，也有網民甚至覺得這種言論出現在法治國家是一種荒謬。輿論壓力下，盤錦市檢察院周一（29日）發聲明指，「受賄不辦事證明道德底線」一言論，是由於滕德榮案中，有關司法人員於2015年將賄賂款退回，沒有為行賄人謀取利益，但在庭審中，檢察官在未有表述這事實的情況下，發表意見屬明顯不當；而錄口供時間和同步錄音時間不一致，檢察院將對上述涉及的證據是否合法進行審查，並做出相應處理。

據了解，滕德榮案與去年盤錦警方掃黑辦通報的一宗「套路貸」涉惡犯罪集團有關，但滕德榮兒子在微博上實名舉報，指其父在東北投資上億元人民幣，卻被老賴套路，導致血本無歸，事後反被誣陷為「套路貸」，全家除自己與未成年的妹妹，均被警方以涉黑惡集團控制拘禁。