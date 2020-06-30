官方通報冒名頂替入學處理情況　46人被問責

山東省紀委周一（29日）通報近期兩宗冒名頂替上學的調查及處理情況，共有46名人被予以立案調查或紀律處分。

聊城市冠縣農家女陳春秀，現為幼兒園教師，她16年前被人頂替其學額進了大學。頂替者陳艷萍，用陳春秀之名在山東理工大學國際經濟與貿易專業學習，2007年7月畢業，同年12月通過村助理員公開招聘到冠縣煙莊街道（原菸莊鄉）工作。

通報指，陳艷萍違反國家法律法規，其學歷已被注銷，解除其聘用合約，公安機關已對其涉嫌犯罪問題立案偵查並採取強制措施。此外，有28名涉案幹部被處以黨內警告、立案調查、開除黨籍、降低退休待遇等處分。

聊城市東昌府區女子王麗麗，24年前被另一名女子陳偉頂替。陳偉於1996年10月至1999年7月入讀聊城農業學校計算機專業，2000年6月參加工作，2011年11月任東昌府區閆寺街道黨工委委員，2016年12月任東昌府區柳園街道黨工委委員。

目前，陳偉已於本月被開除黨籍及公職，公安機關已對其涉嫌犯罪問題立案偵查並採取強制措施。同案還有16人被予以立案調查、政務撤職、黨內嚴重警告，當中包括聊城農業學校前副校長周廣洪、聊城農業學校前黨總支副書記馮明全。