港版國安法：美撤部分特殊待遇　華外交部指「中國不是嚇大的」

「港版國安法」立法在即之際，美國國務卿蓬佩奧周一（29日）在Twitter發文，指美國停止向香港出口，由美國國務院「政治軍事局」掌控的美產國防設備，以及由商務部負責的敏感軍民兩用相關技術。蓬佩奧另提到，若中國現在以「一國一制」對待香港，那麼美國必會如此看待香港。同日，商務部長羅斯宣布撤銷香港的出口許可豁免。 中國外交部周二（30日）回應時強調，香港國家安全立法問題屬中國內政，任何外國無權干涉，又指「中國不是嚇大的」。

中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。

蓬佩奧早前發表聲明表示，已經不能分清楚向中國大陸抑或香港出口受管制物品，為避免這些設備落入解放軍，因此被迫採取有關措施，以保障美國國家安全。美國對中國軍事相關設備的出口管制，過去並不適用於香港。外電報道指，對於可軍民兩用的相關設備，美國將要求申領牌照才可出口香港。

同時，羅斯在聲明中提到，中國共產黨表決「港版國安法」，讓美方敏感技術轉移到解放軍或國安部的風險增加，亦同時削弱香港自治，將暫停允許對香港提供特殊待遇的規定，包括出口許可豁免，正進一步就消除差別待遇展開評估。

總統特朗普上月29日曾稱：「中國以一國一制取代一國兩制，所以我正指示華府官員啟動程序，撤銷給予香港不同及特別待遇的政策豁免。」他表示，這將影響所有美國與香港關係的安排，包括引渡條例、軍民兩用科技出口管制。

另外，中國外交部周一（29日）宣布反制美國，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制，蓬佩奧周二指這再一次證明北京拒為自己的選擇負責任，若中方想重獲香港人及國際社會的信任，就應遵守《中英聯合聲明》。他強調，這不會阻止美國採取措施回應中方所為。