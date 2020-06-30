國務院公布新條例　嚴厲監管化妝品市場

內地化妝品產業近年發展迅速，惟同時出現不少假貨、化學品超標等情況。國務院周一（29日）公布修改有有關條例，制訂新的《化妝品監督管理條例》，從質量安全、質量安全等4方面，對化妝品生產經營活動及其監督管理予以規範，將於2021年1月1日起實施。

國務院表示，當局高度重視產品質量監管工作，化妝品是直接用於人體，其質量關係人民群眾健康。新《條例》全面修改1989年制訂的《化妝品衞生監督條例》，共6章80條。

當中要求貫徹落實「放管服」，完善化妝品和化妝品原料的分類管理制度，簡化註册、備案流程，鼓勵和支持化妝品研究創新，優化企業創新制度環境。另要求嚴守質量安全底線，明確商品註册人主體責任，加強生產過程管理和上市後質量的安全管控，確立化妝品和原料的安全再評估制度以及問題商品召回制度。

此外，《條例》又要求完善監管措施，建立化妝品風險監測和評價制度，規範執法措施和程序，增加責任約談、緊急控制、舉報獎勵等監管措施；同時加大對違法行為的懲處力度，運用罰款、責令停產停業、吊銷許可證件等處罰措施打擊違法行為，對違法單位的有關直接責任人員處以罰款，將違法者逐出市場。