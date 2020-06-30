套路貸集團非法討債　16人獲刑最多判監18年

廣州市海珠區人民法院周一（29日）透過視像方式，一審宣判一宗套路貸涉黑案，16名被告因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織，以及詐騙、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、聚眾鬥毆罪等罪名，分別被判刑，當中主犯更被判囚18年。

法院審理查明，被告陳德榮、吳某明、駱某明於2012年合謀成立廣州市銀濠投資有限公司（下稱銀濠投資），透過簽訂空白借貸合約、虛高借款合約數額、製造資金走帳流水等虛假給付事實、提起虛假訴訟等方式，層層平帳，以中介費、上門費、違約金等費用壘高債務，騙取被害人財物，並逐步形成以陳德榮為首的犯罪組織。

2015年，銀濠投資轉變經營模式，提供金錢給業務員自行放貸。2017年底，銀濠投資發展日息貸等校園貸業務。2018年起，陳德榮為追求利潤最大化，給組織成員制訂大額放貸任務，迫使成員通過非法拘禁、淋紅油、尋釁滋事等不法手段追債。另為樹立威信，陳組織、指揮成員，打壓有冒犯舉動的同行，嚴重影響社會治安穩定及經濟發展。

法院認為，陳所領導的組織已具備黑社會性質組織的各種特徵，而他作為組織者、領導者，應當對組織所犯的全部罪行承擔刑事責任，因此一審判處陳18年有期徒刑，沒收2000萬元（人民幣，下同，約2200萬港元）財產，同時罰款30萬元（約33萬港元）。另組織其餘15名成員分別被判1年半至15年不等有期徒刑。