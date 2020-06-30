觀眾投訴動畫片人物頭髮五顏六色　廣電總局：停播整改

湖南廣播電視台金鷹卡通頻道上月播出的動畫片《菲夢少女2》，被觀眾投訴「價值導向有問題」。對此，湖南省廣播電視局回應，已停播該動畫片，並要求整改。

《菲夢少女2》在上月11至23日下午5時30分至6時30分播出，動畫片段顯示，有3個女仔卡動人物身穿短裙在舞台上跳舞，她們的頭髮分別是藍色、紅色、黃色，還有變換服裝環節。不過，有觀眾就認為其價值導向有誤，「不應提倡把頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨，還在舞台表演換裝」。

湖南廣電總局回應，該片講述一群有音樂夢想的少女團結合作、奮鬥成長的故事，向觀眾傳達迎難而上、永不言棄的正能量，內容沒有導向方面問題。而動畫人物較多，為方便觀眾辨識，便以不同頭髮顏色設計，非提倡染髮。

不過，湖南廣電總局指出，該片有音樂舞台表演環節，出現日常服裝和舞台服裝的切換場景，忽略了動畫片對未成年人潛移默化的影響，未在情節細節上仔細推敲。最終，要求金鷹卡通頻道停播該動畫片。

有網民表示，「舉報的人是腦子有問題嗎」、「這也要停，中國動漫做不起來是有原因的」、「全部戴上紅領巾才行」。亦有人提出相反意見，「一看就是沒孩子的，知道小孩子有樣學樣嗎」、「不倫不類少兒不宜，就禁播」。