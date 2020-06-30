女子疑魚骨骾喉　心急用鐵匙挑竟誤吞下

浙江杭州一名40多歲女子，日前吃魚時感覺魚骨卡在喉嚨，於是拿一支鐵匙羹打算將魚骨挑出，誰知一不小心竟將匙羹吞進胃中，幸最後由醫生利用胃鏡將匙羹取出。

事發於上周六（27日）中午，該女前往浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院急症室後，表示自己吞了一支匙羹，當值的消化內科主診醫生陳小麗聽後，決定為女患者照胃鏡。陳醫生表示，女患者對上一次進食是3小時前，一般來說，照胃鏡前至少要禁食6小時；但因擔心隨着胃的蠕動，匙羹會掉到腸道裏，到時可能要開刀取出。

由於女患者胃裏有食糜，匙羹柄部不能完全露出，加上與胃液混合後，匙羹變得很滑。醫生先用工具套住匙羹的頭部，再慢慢移動匙羹柄並向上拉。但由於匙羹最闊位置有4厘米、長14厘米，難以通過賁門（食道與胃交界），從喉嚨拉出來時也要提防造成破穿或氣管堵塞。

醫生最後在匙羹移近咽喉時，讓女患者配合主動嘔吐，再迅速將手指伸進去拉住匙羹柄。大概數分鐘後，匙羹終被取出。至於那條始作俑者的魚骨，醫生經胃鏡多次確認卻始終沒發現。陳醫生表示，很多患者因感覺喉嚨卡着東西，嘗試自己去挑，結果喉嚨受刺激，反而把異物吞下去，所以市民千萬不要自己去取，一定要及時去醫院。