王毅：部分國家藉人權搞亂香港　中方堅決反對

中國外長王毅周一（29日）與埃及外長舒克里通電話，重申中方始終高度重視中埃關係，又提到部分國家以人權為藉口在涉港問題上攻擊抹黑中國，粗暴干涉中國內政，實際目的是企圖藉此搞亂香港，阻遏中國發展，強調不干涉內政是國際關係基本準則，中方堅決反對將人權問題政治化，以及借人權干涉別國內政。

王毅感謝埃及在涉港問題上理解並支持中方的正當主張，重申香港是中國的一部分，中方建立健全香港國家安全立法，有助於「一國兩制」方針行穩致遠，不僅符合香港人利益，亦符合各國在港利益。

關於復興大壩問題，他指埃及、埃塞、蘇丹在日前非盟峰會主席團會議上就繼續談判達成共識，中方希望各方通過對話協商，化解分歧，盡快尋找三方都能接受的解決辦法。

埃及外長舒克里指，埃方願同中方加強互利合作，相互支持，推動兩大文明古國關係提質升級，強調兩國在相互尊重、不干涉內政等原則上秉持相同立場，埃方堅定支持中方在香港問題上的立場主張，反對干涉中國內政。至於復興大壩問題上，埃方致力與各方達成公正合理的解決方案。