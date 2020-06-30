劍指中國　澳洲總理莫里森撥13.5億澳元護網絡安全

莫里森指針對澳洲的惡意網絡活動在頻率、規模及複雜程度不斷增加。（Getty Images圖片）

澳洲近年遭遇大規模網攻，總理莫里森周二（30日）宣布，當局將會投入13.5億澳元（約72億港元）用於網絡安全，包括聘請更多專業人士，當地報道指澳洲此舉旨在反制中國的國家級網攻。

該計劃其中的4.7億澳元（約25億港元），會用來聘請超過500名國防情報局的網絡安全專家，該部門負責攔截來自外國的電子通訊。國防部長雷諾茲表示，該筆資金會攤開10年使用，而且是澳洲2020年國防計劃、網絡戰鬥力中的150億澳元（約798億港元）一部分。

莫里森在聲明表示，針對澳洲的惡意網絡活動在頻率、規模及複雜程度不斷增加，說：「聯邦政府的首要事項是保護國家的經濟、國家安全及主權，但惡意的網絡活動破壞這些東西。」他又強調，聯邦政府需要「反擊」，以保障國家安全。

此外，澳洲前外長唐納受訪時表示，在新冠疫情大流行後，中國以「戰狼式外交」應對，令許多國家感到震驚。他指，北京徹底錯判形勢，處處樹敵，恐促使西方盟國團結起來抗衡中國。