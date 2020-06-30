TikTok被揭洩私隱風險　可讀取用戶剪貼簿資料

內地短片分享平台「抖音」海外版TikTok，近日再被指存在安全與洩漏私隱風險。美國蘋果公司系統開發者早前測試手機更新到iOS14系統後，發現TikTok可讀取用戶剪貼簿上的訊息，擔憂有侵犯個人私隱的隱憂。TikTok負責人隨後回應稱，出現該情況與打擊垃圾評論、惡意刷評論有關，已經向App Store提交更新版本。

美國雜誌上周五（26日）曾發布文章稱，蘋果突然發現TikTok暗中監視數百萬iPhone用戶，並已發出警告，TikTok早在今年年初被揭發透過蘋果iOS13的鍵盤漏洞，可竊取用戶的隱私資訊。在即將公布更新iOS14系統中，開發者發現，使用TikTok時，會收到蘋果持續發出的通知，提示TikTok不斷讀取鍵盤打出的訊息。

TikTok隨後發布聲明表示，這是由一個識別重複性騷擾行為的功能觸發的。TikTok已經向App Store提交了更新版本，刪除了該功能，以消除任何可能出現的混亂。惟有人不相信該種說法，質疑TikTok等Apps用同一手法，竊取用戶的個人資訊。