內地暴雨預警連發29天　浙江啟動水旱災害防禦響應

中央氣象台周二（30日）清晨6時繼續發布暴雨藍色預警，預計即日上午8時至周三（7月1日）上午8時，四川盆地南部、雲南東北部、貴州大部等多地有大到暴雨，部分地區伴有短時強降水，料最大小時降雨量30至50毫米，局地超過70毫米。浙江省水利廳上午10時半啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應。

中央氣象台預料， 四川盆地南部、雲南東北部、貴州大部、廣西西北部、湖南中部、江西西部和東北部、福建北部、浙江南部等地的部分地區有大到暴雨。其中，四川盆地南部、貴州西南部、浙江西南部等地局地有大暴雨，預計降雨量達100至140毫米。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量30至50毫米，局地可超過70毫米，局地有雷暴大風等強對流天氣。

受高空槽影響，浙江省西南、中地區普遍降暴雨到大暴雨，自周一（29日）上午10時至周二上午10時，衢州市面雨量115.8毫米、金華市面雨量55.7毫米。氣象部門預測，上述地區周二、周三仍有暴雨、局地大暴雨。省水利廳上午10時半啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，並要求有關地區按預案及時啟動應急響應。