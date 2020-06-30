新冠肺炎：全球首艘復航郵輪抵基隆港　船員檢疫3周

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，其中郵輪市場所受打擊尤其嚴重。全球首艘復航國際郵輪「探索夢號」，周二（30日）抵達台灣基隆港，將展開一連串行程，包括首次推出的金馬澎離島遊。而船員入境後需要隔離檢疫14天，再檢驗確定無感染後即可進行7天自主健康管理。

受新冠肺炎疫情影響，目前已無國際郵輪在海上航行。台灣因疫情穩定受控，交通部於是超前部署，推動郵輪跳島行程，希望帶動旅行業及離島觀光產業復甦。

航港局表示，經與中央流行疫情指揮中心討論郵輪防疫措施，確定探索夢號復航提案。經中央疫情指揮中心指揮官陳時中核定通過後，該郵輪周二上午靠泊基隆港西4號碼頭，疾病管制署、港務警察總隊及港務公司等相關單位，一同展開各項檢疫、防疫整備措施。若一切順利，預計郵輪7月底首航。

據了解，探索夢號排水量約7.5萬噸，可載客3630人，復航初期載客1200至1800人，隨船船員588人，其中538人離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，其餘50名船員經核酸檢驗無感染後，於郵輪上隔離檢疫14天，待全船船員完成檢疫後，再進行核酸檢驗確定無感染，方返回郵輪進行7天自主健康管理，後續再由符合歐盟規格的專業廠商進行全船消毒並由公衞專家登船檢核。